Özer Hurmacı ve Mihriban hurmacı çiftinin yılan hikayesine dönen evlilikleri karşılıklı açtılar. Özer Hurmacı için 3 yıl 6 aya kadar hapis istenirken, Mihriban Hurmacı’ya ise 5 yıl 6 aya kadar hapis talebinde bulunuldu

Özer Hurmacı’nın geçtiğimiz aylarda boşanmaktan vazgeçtiği eşi Mihriban Hurmacı, futbolcunun fiziki şiddetine maruz kaldığını ileri sürerek soluğu mahkemede almıştı. Basın açıklaması yaparak yaşadıklarını anlatan Mihriban Hurmacı’nın ardında Özer Hurmacı da iddiaları kabul etmeyerek karşı dava açmıştı.

“Benim ağzımdan bir şey duyamayacaksınız!”

Habertürk’ten Onur Aydın’ın haberine göre; Tüm bu gelişmelerin ardından ünlü futbolcu, önceki gün Bebek’te objektiflere yansıdı. Özer Hurmacı, boşanma aşamasında olduğu eşi Mihriban Hurmacı’nın ‘şiddet’ iddiaları hakkında ilk kez konuştu.

Hurmacı, “Bu konu ile ilgili konuşmak istemiyorum. Mihriban Hanım açıklamalarda bulunabilir. Bizim üç tane çocuğumuz var. Bu konularla ilgili benim ağzımdan hiçbir zaman bir şey duymayacaksınız!” dedi.

“Karşılıklı uzaklaştırmamız var”

Ünlü futbolcu, eşinin ‘şiddet’ gördüğüne dair sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafların hatırlatılması üzerine “Paylaşabilir. Zaten karşılıklı uzaklaştırmamız var. Karşılıklı şikayetler olacak, bir dava görülecek, bunun sonucunu öğrenirsiniz. Dediğim gibi üç tane çocuğum var. Onlar için her zaman susacağım!” ifadelerini kullandı.