Kısa süre önce boşanma davalarını geri çeken eski futbolcu Özer Hurmacı ile Mihriban Hurmacı cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Mihriban Hurmacı eşiyle barıştıktan sonra kendisini tekrar darbettiğini iddia ettiği 3 çocuğunun babası Özer Hurmacı’ya yeniden boşanma davası açtı.

Bir dönem Fenerbahçe, Trabzonspor ve Bursaspor forması terleten Özer Hurmacı, 2015 senesinde hayatını Mihriban Hurmacı ile birleştirmişti. Son dönemde yaşadıkları kavgalarla gündeme gelen Mihriban Hurmacı ve Özer Hurmacı cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Futbolcu Özer Hurmacı, 6 yıllık eşi ve 3 çocuğunun annesi Mihriban Hurmacı’ya evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle ‘çekişmeli’ olarak boşanma davası açmıştı.

Özer Hurmacı eşinin sürekli Astroloji ile ilgilendiğini öne süren Hurmacı, “Astroloji haritasına bakıp onu aldattığımı söylüyor” iddiasında bulunmuştu. Mihriban Hurmacı, karşı boşanma davası açarak 30 milyon lira tazminat ile üç çocuğu için toplam 75 bin TL iştirak nafakası talep etmişti. Mahkeme, toplamda 52 bin TL nafaka ödenmesine karar vermişti.

Karşılıklı davalar açıldıktan sonra çift, şaşırtan bir kararla barıştıklarını duyurdu. Sabah’ın haberine göre, Mihriban Hurmacı, “Mutluluğumuzda gözü olanın gözü çıksın. Seni seviyorum Özer” paylaşımında bulunmuştu.

Ancak mutlulukları uzun sürmedi, barışmanın birinci ayında Mihriban Hurmacı, Özer Hurmacı tarafından darp edildiğini açıkladı. Tekrar İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvuran Mihriban Hurmacı, eşine ikinci kez boşanma davası açtı. Hurmacı, aynı zamanda Aile Mallarının Korunması davası da açtı. Yaşadığı korku dolu anları anlatan Mihriban Hurmacı, “İçime bir şüphe doğdu. Telefonu aldım, baktım. Kadınlarla mesajlaşmaları vardı. Onu sormak için yanına gittim, sinirlendi. Beni odaya çekip darp etti. Bu duruma çocuklar da şahit oldu. Polise gidip şikayetçi olup rapor aldım. Özer’i gözaltına aldılar. Aldatılmaya göz yummayacağım. Özer’den boşanacağım.”