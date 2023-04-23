Geçtiğimiz sene ağustos ayında görkemli bir düğünle nikah masasına oturan şarkıcı Oğuzhan Koç ile oyuncu Demet Özdemir boşanma kararı aldı. Evliliklerinin 8. ayında krizleri aşamayarak ayrılık kararı alan çiftin boşanma detayları da belli oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir’in evliliği bayram sonrası açacakları davayla son bulacak. Avukatlarına talimat veren ikili anlaşmalı olarak yollarını ayıracak. Mahkemeye sunacakları dilekçede fikir ayrılıkları yaşadıklarını belirtecek olan ikili karşılıklı hiçbir talepte bulunmayacak.

Çiftin gizlilik talep edecekleri iddia edilen boşanma davasının birçok ünlü ismin işlemler daha hızlı ilerlediği için tercih ettiği Beykoz Adliyesi ya da Büyükada’daki Adalar Adliyesi’nde açılacağı konuşuluyor.