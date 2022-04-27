Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) geleneksel hale getirdiği, alışveriş şenliği bu sene Kuruçuşme’de bir otelde gerçekleşti. Etkinlikte stant açan Samar Dadgar, Standının önünde soruları yanıtlayan Sagdar, “İlk kermesimiz çok heyecanlıyız” dedi. İranlı modacı, basın mensuplarının evlilik soruları üzerine “Şu an tarihi konuşmadık, evlilik teklifi oldu. Hiç beklemediğim bir anda çok güzel oldu. Yeni yılın ilk saatlerinde evlenme teklifi etti Kıbrıs’ta. Güzel hissettim, çok mutlu oldum. Hiç beklemediğim bir şey oldu. Düğün bu yaz olmayacak” yanıtını verdi.