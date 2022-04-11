Eski eşi Feyza Aktan ile geçirdiği sorunlu boşanma süreciyle sıkça gündeme gelen Özcan Deniz, kendisinden 26 yaş küçük Samar Sadgar ile yeni bir aşka yelken açtı. Samar Sadgar’a evlenme teklifi eden Özcan Deniz hakkında annnesi ‘Söylemezsem Olmaz’ canlı yayınında, oğlunun bir daha üzülmesini istemediğini belirterek, “Rızam yoktur” demişti. Şimdilik sadece nişanlı olduklarını belirterek, düğün tarihini belirlemediklerini açıklayan çift Kapadokya’ya tatile gitti. Çift, tatil anılarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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