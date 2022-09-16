Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, Feyza Aktan ile 2018 yılında nikah masasına oturup 2019 yılında boşanmışlardı. Çift, oğulları Kuzey’in velayeti konusunda anlaşamamış, uzun süren bir velayet davası görmüşlerdi.

Oğlunun velayetini kazanan Aktan, boşanma sonrası ünlü şarkıcıdan şiddet gördüğüne dair açıklamada bulunup Özcan Deniz’e dava açtı. Şiddet davasından beraat kararı çıkan Deniz, eşinden velayeti alabilmek için mahkemeye başvurdu. Fakat mahkeme velayetin anne Feyza Aktan’da kalmasından yana oldu.

Ayrılığın ardından şarkıcı Özcan Deniz, İranlı modacı Samar Dadgar ile aşk yaşamaya başlamıştı. Gündemlerinde evlilik olduğu konuşulan çift hakkında, eski eş Feyza Aktan’dan dikkat çekici açıklama geldi.

Uzun süren sessizliğini bozan Feyza Aktan , “Çıkan haberler doğru, uzun zamandır bildiğim fakat dile getirmeyi tercih etmediğim bir konuydu. Bana kalsa yine böyle devam ederdi. Benim aksime, ilişkiyi bozan kişi sıfatına koyulma çabası bardağı taşıran son noktadır! Bir bu kalmıştı ne münasebet! Ne hakla! ‘Bir genç kadının hayatı’ konusundaki hassasiyeti benim hayatımda da gösterilmesini dilerdim, dilerim… Her gün çıkan yeni bir ismin ithamlarıyla başetmem mümkün değil… Müsaade ederseniz benim de bir hayatım var ve onu yaşamak istiyorum” açıklamasıyla, hakkında çıkan ihanet iddialarını doğruladı.

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