Özcan Deniz’e Eski Eşi Feyza Aktan’dan Şiddet!

Özcan Deniz ile hızlı bir şekilde evlilik kararı alan Feyza Aktan, Ünlü Sanatçıyla 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. 1,5 yıllık evliliğin sonlanmasından sonra tekrar yan yana boy gösteren çift sallantılı şiddet haberiyle mahkemelik oldu. Birliktelik süresinde bir çok kez şiddete maruz kalmış ve çoğu kez ölüm ile tehdit edildiğini öne sürmüştü. Feyza Aktan mahkeme kararıyla Özcan Deniz‘e 18 aya kadar hapis istemiyle dava açmış ve Özcan’nın avukatı davanın düşürülmesini ve beraatını istemişti. İkili’nin adı tekrar şiddet haberleriyle gündeme geldi.

Sinir patlaması yaşayan Aktan’dan önce tokat

Söylentilere göre; Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan’nın evinde oğlu Kuzey’i okula gitmediği gerekçesiyle oğlunu sabah ziyaretine gitti. Kuzey’in halen okul kıyafetini giymemesini gören ünlü sanatçı Özcan Deniz ile eski eşi Feyza Aktan arasında sesler yükseldi. Sinir patlaması yaşayan Aktan, Özcan Deniz’e ilk önce tokat sonrasında ise yakasına yapışıp elbiselerini yırttı. Kavga’nın arasında kalan Kuzey ise bu arbedede kafasını çarptı, bu olayın üzerine Özcan Deniz en yakın Polis merkezine gidip eski eşinden şikayetçi oldu. Feyza Aktan’dan henüz iddalara cevap gelmedi.