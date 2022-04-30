Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan ile çocukları konusunda yaşadıkları velayet davası süreci magazinde sıkça gündeme gelmişti. Eski eşine şiddet uyguladığı iddia edilen Özcan Deniz, bu davadan beraat etmişti.

Eski eşini affettiği söylenen Özcan Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Deniz, “Zalimlik bu sene de sahnelendi” diyerek bir dizi paylaşım serisinde bulundu. Özcan Deniz paylaşımlarında sitemkar ifadelere yer verdi.