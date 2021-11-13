Özcan Deniz’den Feyza Aktan sorusuna yanıt

Ünlü oyuncu Özcan Deniz, geçtiğimiz akşam Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın düzenlediği ‘Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali’nin Atatürk kültür Merkezi’nde gerçekleşen ödül törenine katıldı. Ünlü isimlerin konuk olduğu törenin bitiminde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Deniz, yeni açılan kültür merkezi hakkında “İlk kez AKM’ye geldim, içerisini çok merak ediyorum. Buradan baktığımız zaman çok güzel olduğunu görüyoruz, umarım hepimize hayırlı uğurlu olur” ifadelerini kullandı.

Mahkemelik olduğu eski eşi Feyza Aktan hakkında gelen sorulara cevap vermek istemediğini söyleyen Deniz, konuyla ilgili “Arkadaşlar bildiğiniz gibi konu yargıda, benim konuşmam doğru olmaz. Herkes konuşur, ayrıca bu buranın konusu değil” dedi.