Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Kuzey ile tatillerine kaldıkları yerden devam ediyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Deniz, son olarak 2.7 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabında paylaştığı tatil kareleriyle hem mutluluğundan hem de oğluna verdiği nasihattan bahsetti.

Kısa sürede takipçilerden 80 binden fazla beğeni alan paylaşımda 50 yaşındaki şarkıcı, “Bugün sen karpuzunu yiyip, kendi kendine şarkı söylerken, suratımda aptal aşık bir gülümsemeyle seni izlerken yakaladın beni. Sonra ‘Baba bana mutluluk yakışıyor mu?’ diye sordun. ‘Baba kurban, mutluluk herkese yakışır. Hele çocuklara çok yakışır. En çok da sana oğlum’ yanıtını verdim. O da bana ‘Sana da baba’ dedi. Sonra dünyanın en güzel gözleriyle hınzır bi bakış atarak yemeye devam ettin.” ifadelerini kullandı.