Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz ve eski eşi Feyza Aktan arasında sular durulmuyor. İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, şikayetçi Özcan Deniz ile tutuksuz sanıklar Feyza Aktan ile Eda Aktan katılmadılar. Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, olay tarihinde Özcan Deniz’in, sanığın ikametine çocuğunu okula bırakmak üzere almak için gittiğini, sanık Fatma Aktan ile tartışmaya başladıklarını, daha sonra sanık Aktan’ın, Deniz’e tokat atarak darp ettiğini ve tişörtünü yırttığı kaydedildi.

Özcan Deniz’i çocuğunu almaya gittiği sırada tokat attığı ve tişörtünü yırttığı iddiasıyla yargılanan eski eşi Feyza Aktan, “Basit yaralama” ve “Mala zarar verme” suçlarından toplam 7 bin 500 TL adli para cezasına çarptırıldı.