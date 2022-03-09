Sabah’tan Deniz Yusufoğlu’nun haberine göre, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya Özcan Deniz’in avukatı Rukiye Moray, Amine Tuğçin Akman ve Feyza Aktan’ın avukatı Emek Emre katılım sağladı. Basit yaralama suçundan yargılanan Özcan Deniz hakkında duruşma savcısı mütalaasını açıkladı. Mütalaada 2017’de yaşandığı iddia edilen olayda tarafların evli olmadığı ve şikayetin 6 ay içinde yapılmadığı gerekçesiyle düşürülmesine, 2018 yılında Muğla’da yaşandığı iddia edilen olayda tanık ifadelerinde çelişki olduğu ve darp raporu alınması gerekçesiyle beraatine, 2019 Haziran’da Almanya’da yaşandığı iler sürülen olayda şikayet süresi geçtiğinden düşürülmesi talep edildi.

Beraat etti

Mahkeme, mütalaanın ardından kararı açıkladı. Özcan Deniz’in 2017 yılında işlediği iddia edilen basit yaralama suçunun düşürülmesine, 2018’de yaşanan olayda üzerine atılı suçu işlediğine dair kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatine, 2019’da Almanya’daki olayda şikayet süresi geçtiği sebebiyle düşürülmesine karar verdi.