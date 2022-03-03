Şarkıcı Özcan Deniz kendisinden 24 yaş küçük Samar Dadgar’la aşkı dolu dizgin devam ediyor. Şarkıcının annesi Özcan Deniz ile Samar Dadgar’ın ilişkisine onay vermediği söylenmişti.

Snob Magazin’in haberine göre; Özcan Deniz’in, ilişkisine onay vermediği ve bu nedenle annesiyle arasının açılmasına neden olarak gösterilen kendisinden 24 yaş küçük Samar Dadgar’la aşkı dolu dizgin devam ediyor.

Özcan Deniz, tekstil tasarımcısı İranlı sevgilisi Dadgar’la önceki gün Nişantaşı’nda Boel adlı mekandaydı.

Birlikte geldikleri mekanın iç taraflarına geçerek gözlerden uzaktaki bir masaya oturan ikili, çıkışta basın mensuplarının objektiflerine takıldı.

Sevgilisiyle kol kola girip poz vererek son dönemde ilişkisi nedeniyle arasının açıldığı ailesine adeta nazire yapan Deniz, basın mensuplarının sorularını ise temkinli davranarak yanıtsız bıraktı.

İkili sorulardan kaçmak için hemen birkaç adım ötedeki arabalarına kendilerini atarken ünlü şarkıcı, ilişkisi nedeniyle ailesiyle arasının açıldığı soruları üzerine otomobilinin camını kapatarak soruları duymazdan geldi.