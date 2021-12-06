‘Bizi Ayıran Çizgi’ adlı dizinin başrol oyuncusu Ozan Dolunay, model Pelinay Yiğit ile mutlu birlikteliklerini sürdürme devam ediyor. Geçtiğimiz akşam düzenlenen 47. Altın Kelebek Ödül Töreni’ne sevgilisi ile el ele katılan ünlü oyuncu, “Çok mutluyuz, ilişkimiz güzel gidiyor” ifadelerini kullandı.

Aşk hakkındaki düşüncelerini belirten Dolunay, “Aşk tanımlanabilecek bir şey değil. En kutsal duygulardan biri, hatta belki de en kutsalı” dedi.

Diğer taraftan model Pelinay Yiğit, giydiği iddialı siyah elbisesiyle gecenin en dikkat çeken isimlerinden bir oldu.