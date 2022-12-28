Ozan Doğulu ve Hera Aslan 4 yıldır aşk yaşıyor. İlişkilerini göz önünde yaşayan çift, tarzlarıyla dikkat çekti. Yılbaşı etkinliğine katılan çiftten Aslan, hem kıyafet hem de boyuyla çok konuşuldu. Davette poz veren ikilinin kameralara yansıyan boy farkı gündemde alay konusu oldu.

4 yıldır aşk yaşayan Ozan Doğulu ve Hera Aslan çifti, tarzlarıyla dikkatleri üzerine topladı. Yılbaşı etkinliğinde Hera Aslan, hem kıyafet tercihi hem de boyuyla dikkat çekti.

Ozan Doğulu’dan uzun olan Hera Aslan’ın yüksek topuk tercih etmesi, sevgilisiyle arasındaki farkı açtı. Aslan’ın bol dekolteli siyah elbisesi de eleştirilerden nasibini aldı. Diğer yandan Ozan Doğulu’dan uzun olan güzel ismin, etkinlik için tercih ettiği yüksek topuklar Doğulu ile arasındaki farkı daha da yükseltti. Bir yandan da Aslan’ın derin dekolteli elbisesi de gündemde eleştiri konusu oldu.

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