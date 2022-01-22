Şarkıcı Gülşen’in eşi aranjör Ozan Çolakoğlu bir süredir sahnede giydiği kıyafetleri yüzünden hedef gösterilen eşine sahip çıktı. Çolakoğlu, “Ben karışmıyorum onun işidir saygı duyuyorum. Ne yapacağını bilecek olgunlukta” dedi.

Eşi Gülşen’in sahne kıyafetleri yüzünden hedef haline getirilmesinin ardından Sarıyer’de bir parkta görüntülenen Ozan Çolakoğlu, açıklamalarda bulundu. Çolakoğlu, “Ben karışmıyorum onun işidir saygı duyuyorum. Ne yapacağını bilecek olgunlukta” diyen Çolakoğlu, yapılan olumsuz yorumlardan rahatsızlık duymadığını söyledi.

“Herkes kendi işine baksın”

“Biz normal işimizi yapıyoruz, ortalık kendi kendine kaynıyor” diyen Çolakoğlu sözlerini şöyle sürdürdü, “Gülşen işini yapıyor insanlar konuşuyor. Huzursuz etmiyor bizi ilgilenmedikçe bir şey etkilemiyor. Ben yapı olarak Gülşen ya da başka insanın yaptığı işi eleştirmeyi doğru bulmuyorum. Herkes kendi hayatından sorumlu herkes kendi işine baksın.”

“Rahatsız olan gelmez”

Çolakoğlu “Sizce sahnede dekoltenin bir sınırı olmalı mı?” sorusu üzerine “Kime göre kimi baz alacaksın? Biri öyle biri böyle diyor. Burada merci kim? Bana göre merci oraya, o mekana gelen insanlar. Onlar rahatsız olmuyorsa ve memnunsa sıkıntı yoksa başkalarına ne bundan? Rahatsız olan o mekana gelmez, Gülşen’i sosyal medyadan takip etmez yani bitti. O kadar basit. Ben ilgilenmediğim konulara bakmıyorum sosyal medyada” yanıtını verdi.