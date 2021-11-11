Oyunculuğu bırakıp yoga eğitmeni olan Zeynep Tokuş’un şaşırtan pozu

Zeynep Tokuş, sosyal medya hesabındaki son paylaşımıyla takipçilerine esnekliğini sergiledi. Fazlasıyla zor bir yoga pozisyonu sergileyen Tokuş, paylaşımına, “Bedenlerimizi esnetmeyiz. Zihinlerimizi esnetiriz, bedenimiz uyum sağlar” notunu düştü.

Zeynep Tokuş kimdir?

Üç çocuk annesi olan eski oyuncu Zeynep Tokuş, kariyerine 1998 yılında Star TV Güzellik Yarışması’nda kazandığı birinciliğiyle başladı. Ardından 1999 yılında Deli Yürek dizisinde ‘Zeynep’ karakteri olarak tanınmaya başladı. 2001 yılında yer aldığı Yazgı filminde canlandırdığı rol ile 13. Ankara Uluslararası Film Festivali‘nde “En İyi Kadın Oyuncu Ödülü”ne layık görüldü. Son olarak zamanında çok sevilerek izlenen Çocuklar Duymasın dizisinden Pınar Altuğ’un ayrılmasının ardından bir süreliğine dizideki ‘Meltem’ karakterine hayat verdi. 2007 yılında Buzda Dans isimli yarışmaya katılarak birincilik elde etti ve sonrasında oyunculukla ilişiğini keserek yoga eğitmeni oldu.