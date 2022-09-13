Oyuncu Umut Kurt, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Melisa İnci ile geçtiğimiz yıl ekim ayında Nişantaşı’nda bir mekanda nişan töreni düzenlemişti. Mutlu bir birliktelik sürdüren çiftten müjdeli haber geldi. Çift, Sarıyer’de gerçekleşen bir kır düğünüyle dünyaevine girdi. Aileleri ve arkadaşları, Umut Kurt ile Melisa İnci’yi en mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.

Çiftin nikah töreninden kareleri sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Bir çok ünlü ismin de katıldığı düğün töreninde Murat Boz, Zeynep Bastık, Hakan Altun ve Berkay sahne aldı.