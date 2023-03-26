Ünlü oyuncu Tuan Tunalı, evlilik teklifine ‘evet’ yanıtını aldığı Yana Mazanova’dan ayrıldıktan sonra İtalyan model Angela Caccamo ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Tunalı, Sapanca’da sevgilisinin önünde diz çöküp, evlilik teklifinde bulunduğu anların karesini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı. 39 yaşındaki oyuncu, sevgilisinden “Sonsuza dek evet” yanıtını aldığını belirtmişti.

Aşkları dolu dizgin devam eden ikili, bugün İtalya Toskana’da dünyaevine girdi. Tuan Tunalı ve Angela Caccamo, nikah törenindenkarelerini sosyal medya hesaplarından paylaşmayı da ihmal etmedi. Mutlu çiftin gönderisine çok sayıda tebrik mesajı geldi.