2005 yılında İlknur Özgenel ile evlenip boşanan 61 yaşındaki oyuncu Serhat Özcan, geçtiğimiz gün, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 10 yıl önce tanıştığı Deniz İpek ile nişanlanarak ilişkisinde bir adım daha attı.

Son olarak ‘Zümrüdüanka’ adlı yapımda rol alan Özcan, “Birkaç yıldır bu anı bekliyorduk. Ben çok mutluyum. 10 yıldır tanışıyoruz. Yaklaşık 5 yıldır da sevgiliyiz. Artık Ayvalık’ın damadı olmak üzereyim. Bu da benim için ayrı bir gurur” şeklinde konuştu.

Mutluluğu gözlerinden okunan Deniz İpek, önümüzdeki Haziran ayında nikâh kıyacaklarının müjdesini verdi. Serhat Özcan’ın kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Reha Özcan da ağabeyini bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.

Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan ‘Üç Kız Kardeş’ adlı dizide ‘Sadık’ karaktirni canlandıran Reha Özcan, “57 yıllık kardeşim. Onu ilk defa bu kadar mutlu görüyorum. Onun mutluluğuna tanık olmak, mutluluğu için bir şeyler yapabilmek benim için gerçekten çok büyük bir keyif. Şu anda sanki kendi çocuğum evleniyormuş gibi çok duygulanıyorum. Bu yüzden de çok mutluyum. Ben ağabeyimi çok seviyorum. O benim sadece ağabeyim değil, ustam. Birçok şeyi ondan öğrendim. Bu işin ahlâkını ondan öğrendim. Bu yüzden de bugün mutlu gününde onun yanında olabilmek benim içinde çok güzel bir duygu. Çünkü bizler, sevdiklerimizin mutluluklarıyla mutlu oluyoruz. Mutsuzluklarıyla da mutsuz oluyoruz” ifadelerini kullandı.