Oyuncu Seçkin Özdemir’in yeni işini duyan çok şaşıracak

Al Yazmalım, Muhteşem Yüzyıl, Kiralık Aşk, Sevgili Geçmiş ve Ateşböceği gibi başarılı yapımlarda yer almış ünlü oyuncu Seçkin Özdemir, geçtiğimiz gün Etiler’de görüntülendi. Ayaküstü sorulan soruları cevaplayan Özdemir’in yeni işi duyanları şaşırttı.

Milliyetten Umut Ünver’in haberine göre; kendisine yöneltilen soruları cevaplayan ünlü oyuncu, “Pilot oldum” dedi. Pilotluk eğitimi aldığını ve tek başına uçak kullanmaya başladığını söyleyen Özdemir, “Aşırı keyif alıyorum” ifadesini kullandı.