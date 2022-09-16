Yıllar önce Tuba Büyüküstün ile yaşadığı aşkla gündeme gelen oyuncu Saygın Soysal, 2018 yılında Gökçe Uzun’la nikah masasına oturmuştu. Evliliklerinin ikinci yılında Uzun’la boşanan Soysal, bir süredir meslektaşı İlayda Çevik ile anılıyordu. İlişkilerini gözlerden uzak sürdüren çift, objektiflere ill kez el ele yakalandı.

Habertürk’ten Onur Aydın’ın haberine göre; Oyuncu Saygın Soysal, önceki gün yeni sevgilisi İlayda Çevik ile görüntülendi.

Rumelihisarı’nda kahvaltı sonrası yürüyüş yapan çift, el ele görüldü. Muhabirlerin kendilerini görüntülediğini fark eden ikili, kısa süre içerisinde oldukları yerden ayrıldı.