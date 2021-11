Oyuncu Sadi Celil Cengiz’den boşanma açıklaması

Sevilen dizi ‘İşler Güçler’de Ahmet Kural ve Murat Cemcir ile başrolü paylaşan oyuncu Sadi Celil Cengiz eşi Hilal Yıldırım’dan boşandı. İki ay önce Yıldırım’ın açtığı dava, geçen cuma günü İstanbul Aile Mahkemesi’nde görüldü. Yıldırım, mahkemeye sunduğu dilekçede eşiyle ruhen ve fikren anlaşamadıklarını belirtti.

Çiftin boşanmasına hükmeden mahkeme, iki çocuğun velayetini ‘ortak velayet’ olarak belirledi. Aynı zamanda oyuncu Cengiz’in, çocuklarına aylık toplam 2 bin 600 Türk Lirası iştirak nafakası ödenmesine karar verildi.

Sadi Celil Cengiz ve Hilal Yıldırım çiftinin boşanma haberi alındıktan sonra Cengiz tarafından konuyla ilgili ilk açıklama geldi. İşte oyuncunun o açıklaması:

“Bugün basında çıkan eşimden boşandığım yönündeki haberler ile ilgili bir açıklama yapma gereği hissettim. Çocuklarımın annesi Hilal Yıldırım Cengiz ile 12 yıllık evliliğimiz süresince her türlü zorluğu birlikte göğüsleyerek bugünlere geldik. Birbirimize karşı hep dost ve sevecen bir tavır içinde olduk. Ne var ki evliliğimiz ile ilgili yaşadığımız bazı sıkıntılar ve hayatın getirdiği bazı olumsuzluklar karşısında daha fazla birbirimizi yıpratmadan ortak bir karar ile evliliğimizi sonlandırmaya karar verdik. Bu minvalde evliliğimizi 05.11.2021 tarihinde anlaşmalı olarak resmi yollarla sonlandırmış bulunmaktayız. Bundan sonraki süreçte Hilal ile olan ilişkimiz sağlam iki dost ve çocuklarını seven iki ebeveyn olarak devam edecektir. Son olarak bu süreçte bize her türlü desteği veren dostumuz ve avukatımız olan Nilgün İleri Özdemir’e de teşekkürlerimi ve sevgilerimi buradan iletmek isterim.”