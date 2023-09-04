Star TV’de yayınlanan ‘Ömer’ dizisinin oyuncusu Rüzgar Aksoy ile dans sanatçısı Yasemin Sancaklı, Polonezköy’de muhteşem bir kır düğünü ile evlendi. Nikahlarını ünlü oyuncular Bora Cengiz ve Yiğit Uçan’ın şahitliğinde kıyan çift, davetlilere romantik anlar yaşattı. Yasemin Sancaklı, nikahın ardından sosyal medya hesaplarındaki soyadını “Yasemin Sancaklı Aksoy” olarak güncelledi.

Sosyal medya hesaplarından ortak bir paylaşım yapan çift, “Rüya gibi geldi geçti… çok güzeldi. Bize gönül verip anılarımızı paylaşan tüm dostlara teşekkür ederiz. Harika insanlarla yolarımız kesişmiş. Ailemize, dostlarımıza emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. İyi ki siz” dedi.