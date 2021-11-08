Oyuncu Nehir Erdoğan’ın ‘Sana Söz’ dizisindeki rolü Müge Anlı’ya benzetildi

Geçtiğimiz aylarda Erkan Petekkaya ile ‘Sana Söz” adlı dizide başrol oynayacağını söyleyen güzel oyuncu Nehir Erdoğan, dizinin yayınlanan ilk bölümünde canlandırdığı ‘Elif’ karakteri ile dikkat çekti. Dizide televizyon programı sunuculuğu yapan Elif’in, Müge Anlı’yı anımsatan konuşması, hal ve tavırları dikkatlerden kaçmadı. Senaryosunu Ali Erkan Ersezer ve Sertaç Sayın’ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez’in olduğu yeni dizi ‘Sana Söz’ün yayınlanan ilk bölümü oldukça ilgiyle karşılandı.