Geçen hafta arabada ölü bulunan ünlü oyuncu Lindsey Pearlman’ın ölüm nedeni aşırı doz uyuşturucu alması oldu.

Chicago Justice ve General Hospital gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Lindsey Pearlman, bir süredir kayıp olarak aranmasının ardından geçen hafta arabada ölü olarak bulunmuştu. Ünlü oyuncunun ölüm nedeni yapılan otopsi sonucunda ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun aşırı dozdan hayatını kaybettiği belirlendi.

43 yaşında hayata gözlerini yuman ünlü oyuncunun arkasında intihar notu da bıraktığı iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.