‘Karadayı’, ‘Delibal’, ‘Tatlı İntikam’ ve ‘Kızım’ gibi bir çok projede kendini gösteren, 2008 Miss Turkey birincisi Leyla Lydia Tuğutlu, 2017 yılından beri aşk yaşadığı Ceyhun Ergün ile geçtiğimiz aylarda evlenmişti. 32 yaşındaki güzel oyuncu, evlendiğini “Biz o işi hallettik. Yurt dışında evlendik. Pandemi öncesinde evlilik teklifi almıştım zaten. Geçtiğimiz aylarda da Almanya’da çok kalabalık olmayan bir düğün yaptık ve hızlıca evlenip geldik” açıklamasıyla duyurmuştu.

Tuğutlu, evlilik müjdesinden sonra hamilelik iddiaları karşısında sessiz kalmıştı. Merakla beklenen açıklama, oyuncunun fotoğraf paylaşımıyla geldi. Fotoğrafın altında bebeğinin cinsiyetini de açıklayan Tuğutlu, erkek bebek beklediklerini duyurdu.

Güzel oyuncunun heyecanını paylaştığı bu fotoğrafa çok sayıda tebrik mesajı ve beğeni geldi.

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