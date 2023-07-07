Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu, geçtiğimiz gün Etiler’de objektiflere takıldı. Bir süre aşk yaşadığı Burcu Denizer ile sürpriz bir şekilde Yunanistan’da evlenen Urgancıoğlu, evliliği sonrası ilk kez konuştu.

Atina Türk Konsolosluğunda gerçekleştirdikleri törenle evlenen Kaan Urgancıoğlu ve Burcu Denizer çiftindne yakışıklı oyuncu, muhabirlerin “Özel olarak mı böyle bir yer tercih ettiniz?” sorusuna “Aslında başka bir arkadaşımızın düğünü için oraya gitmiştik. Hazır yanımızda takım elbise de var diyerek böyle bir şeye karar verdik. Hiç planlı değildi, Burcu şapkasını bir çiçekçiden buldu hatta” diyerek yanıt verdi.

Urgancıoğlu ayrıca, “Sadece sizler için değil, benim ailem için de sürpriz bir nikâh oldu. ‘Aileme evlensem bozulur musunuz?’ dedim. Onay alınca böyle bir çılgınlık yaptık. Ben de Burcu da sade bir nikâh düşünüyorduk zaten. Ailemizi ve arkadaşlarımızla beraber güzel bir kutlama yapmayı planlıyoruz ama daha henüz netlik kazanmadı” şeklinde konuştu.

Evlenme teklifini daha öncesinde yaptığını belirten Kaan Urgancıoğlu, “Detay vermeyeyim ama daha önceden evlilik teklifimi yapmıştım ama nikâh kararımız çok spontane gerçekleşti. Yapanları tebrik ediyoruz ama düğün hiç bize göre değil daha sadelikten yanayız diyebilirim. Daha üzerinden çok kısa bir zaman geçti. Tatlı bir heyecanı var. Sizlerin arasından evli olanlar vardır, tavsiyenizi alabilirmiyiz?” sorusu üzerine basın mensuplarından, “Çocuk” cevabı alan oyuncu, ”Amin inşallah” dedi.

Tatil planı sorulan 42 yaşındaki oyuncu, “Biz ilk önce balayı yaptık sonra evlendik gibi oldu o yüzden malum sezonda başlıyor pek fırsat bulabileceğimizi sanmıyorum” ifadelerini kullandı.