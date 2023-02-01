Türkiye’de ve dünyada birçok listede adı geçen Hande Erçel oyunculuğu kadar güzelliğiyle de herkesi büyülüyor.

Oynadığı dizi ve filmlerle başarısını kanıtlayan ve tüm dünyada yankı uyandıran güzel oyuncu Hande Erçel, Great Top Ten’e göre ‘Dünyanın En Güzel 10 Kadın Oyuncusu’ listesine girdi. Dünyanın dört bir yanından 10 güzelin yer aldığı listede ilk sırada Uygur kökenli Dilraba Dilmurat yer alırken, oyuncu Hande Erçel ise altıncı sırada yer aldı.

Ayrıca Dünya listesinde Emma Watson, Kristen Stewart, Selena Gomez, Alexandra Daddario, Taylor Swift, Deepika Padukone, Amber Heard ve Odette Annable gibi isimlerde yer aldı.

ABD merkezli Great Top Ten portalı, ‘Türkiye’nin En Güzel Kadın Oyuncusu’nu da belirledi. Zirvede Hande Erçel yer alırken, ikinci sırada Fahriye Evcen, üçüncü sırada ise Hazal Kaya, dördüncü sırada Elçin Sangu, beşinci Özge Yağız, altıncı Tuba Büyüküstün, yedinci Demet Özdemir, sekizinci Burcu Biricik, dokuzuncu Ayça Ayşin Turan, onuncu sırada ise Neslihan Atagül yer aldı.

İlginizi çekebilir: