2019 yılında hayatını birleştirdiği grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile mutlu bir evliliği olan Fulya Zenginer, bu sabah anne oldu. Bebeğine Milan ismini veren Zenginer bebeğini bu sabah kucağına aldı. 32 yaşındaki taze anne Fulya Zenginer’in ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Fulya Zenginer oldukça aktif olduğu sosyal medya hesabında doğum haberini şöyle verdi “15 saatlik zorlu bir süreçten sonra sabah saatlerinde güneşimiz doğdu. Toparlanmaya çalışıyorum sevginizi ve dualarınızı hissediyorum” notunu düştü. Fulya Zenginer’in çarşamba günü doğum yaptığı hastaneden taburcu olacağı öğrenildi.