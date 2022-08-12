Son olarak 2019-2020 yıllarında yayınlanan ‘Çocuk’ adlı dizide hayat verdiği ‘Şule Karasu’ karakteriyle izleyici karşısına çıkan Ceyda Ateş, 2018 yılında iş adamı Buğra Toplusoy ile evlenerek Miami’ye yerleşmişti. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan çiftin kızları Talia, 1,5 yaşına bastı.

737 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından sık sık paylaşım yapan Ateş, minik kızının yeni bir pozunu yayınladı. 33 yaşındaki ünlü oyuncu, paylaşımına “Yer elması Talia Hanım” notunu düştü. Talia’nın henüz 1,5 yaşında olmasına rağmen annesine olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.