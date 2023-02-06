Türkiye’yi sarsan Kahramanmaraş depreminde oyuncu Çağrı Çıtanak Hatay’da yaşayan annesinin de enkaz altında kaldığını söyledi. Hatay Antakya Sümerler Mahallesi Harbiye A-3 Blok adresinde yıkılan binada annesinin de yaşadığını söyleyen oyuncu yetkililere yardım istedi. 7.7 büyüklüğündeki deprem Çıtanak’ın büyüdüğü apartmanı yıktı.
Hatay/Antakya/Sümerler mahallesi harbiye cad. yıkılan bina A/3 blok doğup büyüdüğüm apartmandır.
Annem oradaydı!
Bu bina en yüksek ve haliyle en çok oturanı olan binasıdır.
Lütfen daha fazla insanın kurtulması için ulaşın ve yardım edin. @AFADHatay @Ahbap_Hatay
— çağrı çıtanak (@ctnkcgri) February 6, 2023
Çağrı Çıtanak paylaşımında AFAD (Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) ve AHBAP Derneği’ne seslenerek, “Hatay/Antakya/Sümerler Mahallesi Harbiye Caddesi’nde yıkılan bina A/3 Blok, doğup büyüdüğüm apartmandır. Annem oradaydı! Bu bina en yüksek ve haliyle en çok oturanı olan binasıdır. Lütfen daha fazla insanın kurtulması için ulaşın ve yardım edin” ifadelerini kullandı.
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