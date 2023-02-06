Türkiye’yi sarsan Kahramanmaraş depreminde oyuncu Çağrı Çıtanak Hatay’da yaşayan annesinin de enkaz altında kaldığını söyledi. Hatay Antakya Sümerler Mahallesi Harbiye A-3 Blok adresinde yıkılan binada annesinin de yaşadığını söyleyen oyuncu yetkililere yardım istedi. 7.7 büyüklüğündeki deprem Çıtanak’ın büyüdüğü apartmanı yıktı.

Hatay/Antakya/Sümerler mahallesi harbiye cad. yıkılan bina A/3 blok doğup büyüdüğüm apartmandır.

Annem oradaydı!

Bu bina en yüksek ve haliyle en çok oturanı olan binasıdır.

Lütfen daha fazla insanın kurtulması için ulaşın ve yardım edin. @AFADHatay @Ahbap_Hatay

— çağrı çıtanak (@ctnkcgri) February 6, 2023