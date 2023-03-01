Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Ünlü oyuncu Buğra Gülsoy ve Nilüfer Gürbüz’ün bir süredir fikir ayrılığı yaşadıkları ve karşılıklı konuşarak boşanma kararı aldıkları ortaya çıkmıştı. 2018 yılında nikah masasına oturan çift, geçtiğimiz salı günü tek celsede boşandı.

Gülsoy ve Gürbüz çiftinin 4 yaşındaki oğulları Cem’in velayeti ise annede kaldı. Yeni boşanan ikilinin, bu durumun çocuklarının ruh sağlığını olumsuz etkilemesinden endişelendiği için bir süre daha dostça görüşmeye devam edecekleri öğrenildi.