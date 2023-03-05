Ünlü oyuncu Bora Akkaş, yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Oben Alkan’la 3 Şubat 2023’te Milano’da dünyaevine girmişti. Mutlu birliktelikleri devam eden çift müjdeli haberi verdi.

Akkaş’ın eşi Oben Alkan, 16 haftalık hamile olduğunu Instagram hesabından duyurdu. İlk çocuklarını bekleyen çiçeği burnunda çiftten Alkan, karnının belirginleştiği görülen fotoğrafını “Geleceğe dair umutlu olmamı sağlayan beş küçük barnakcık” notuyla paylaştı.

Oben Altan, ayrıca bebeğinin ultrason fotoğrafını da takipçileriyle paylaştı. 42 yaşındaki oyuncu ise aynı kareleri Instagram hesabının hikayeler bölümünden paylaştı.