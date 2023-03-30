Şimdilerde ‘Üç Kız Kardeş’ dizisiyle izleyici karşısına çıkan Berker Güven’in kendisi gibi oyuncu sevgilisi Nihal Yalçın, dün 42 yaşına girdi. Mutlu çiftten yakışıklı oyuncu, sevgilisi ile pozlarını Instagram hesabının hikayeler bölümünden yayınladı.

Yalçın’a olan aşkını gözler önüne seren Güven, ilk pozlarına “Çok seviyorum” notunu düştü. 28 yaşındaki oyuncu, ikinci fotoğrafa ise “Kalbimin gün ışığı, özelim, meleğim, biriciğim. İyi ki doğmuşsun Nino’m. Dilediğin her şey gerçekleşsin güzeller güzeli sevgilim” mesajını yazdı.