Hatay ve birçok çevre ili etkileyen şiddetli depremde annesi mahsur kalan oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, sosyal medya hesabından yardım istedi. Twitterda paylaşım yapan başarılı oyuncu, “Hatay Antakya Sümerler mahallesi, Belediye Kooperatifler evleri A3’te annemiz var. Haber alamıyoruz. Gören duysa kim varsa lütfen haber edin” diyerek AFAD’tan yardım istedi.

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