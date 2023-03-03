‘O Hayat Benim’, ‘Gülümse Kaderine’ ve ‘Bir Mucize Olsun’ gibi yapımlarda rol alan Ahu Sungur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi. Evlerini deprem riski için denetlettirmeyen ev sahiplerine isyan eden ünlü isim, art arda yayınladığı tweet’te şunları söyledi:

“Hani bazıları yaşlarını küçültür ‘küçül de cebime gir’ deriz… Şimdi bazı ev sahipleri de evlerinin yaşlarını küçültme peşinde” diyen Ahu Sungur, “Kaç yıllık diyorsun, “86 ama 90’da oturmaya başladık” diyor. Yani? 86 mı? Yok 90. Tabii canım… Babadan dededen kalan mülkleriniz var ya hani… Sonsuza kadar sizde kalacağını zannettiğiniz, yıllar içinde hiç yatırım yapmadığınız ama kira geliri sağladığınız! Bu dünya kimseye kalmadı, o mülkler de size kalmayacak! Bir şekilde mecbur kalıp yaptıracaksınız o deprem denetimlerini!”

Sungur, “Binada iki dairesi, bina altında iki dükkanı var! Karot aldırmak istemiyor. Kendisi binada oturmuyor. 99 depremine dayanmış bina, öyle diyor! ‘Zemin sağlam’ diyor, ‘karot aldırmak zarar veriyor ya’ diyor! Yalan! Çürük çıkarsa belediye 60 gün sonra yıkarım diyor çünkü. Kira geliri bitecek!” diyerek, sözlerini noktaladı.