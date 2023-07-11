Ünlü oyuncu Öykü Karayel, tatilini Çeşme’de geçiriyor. İlk olarak bir kadının kucağında suya giren Roman, annesinin de denize gelişiyle keyiflendi. Oğlunu yüzdürmeye çalışırken Roman’ın kendisine doğru hamle yapmasıyla sevinen güzel oyuncu, suyun soğuk olması nedeniyle oğlunun fazla kalmasına izin vermedi ve onu mekanın içine götürerek kuruladı.

Karayel’in ikizi olan moda tasarımcısı Ezgi Karayel de ablası ve yeğeniyle aynı mekandaydı. Ezgi Karayel, ablasından önce denize girdi ancak fazla yüzmeden kısa sürede sudan çıkıp şezlonguna geri döndü.