2018’de nikah masasına oturduğu Şarkıcı Can Bonomo ile mutlu bir evliliği olan ve Nisan 2021’de ilk çocuğunu kucağına alan Öykü Karayel, “Dünyaya bir çocuk getirmek yaratıcı tarafını nasıl etkiledi?” sorusuna şu açıklamayı getirdi:

“İçgüdüsel olarak yaratıcı enerji zaten hamilelik döneminde başlıyor. O açık zihinle bir şeyler üretmek istiyorsun. Ama yoğun set zamanlarında da kafamızı boşaltmak için bazen bomboş şeyler izlemeye ihtiyaç duyabiliyoruz. Çünkü öylesi bir yoğunluk çocuk olmasa da birçok zaman yaratıcı tarafımızı törpüleyebiliyor.”

“O yüzden mümkün olduğunca hiçbir şey düşünmeden kafamı boşaltmaya ihtiyacım varmış diyebilirim. Tüm bu deneyimlerin bilinçaltında birikip, sırası geldiğinde bir anda ortaya çıkacağını düşünüyorum. Çünkü o hissiyat geldiğinde ‘Neyse ya şu an ümitlenmeyeyim, bunları yapacak alanım da yok. Zamanı gelecek’ diyorum.”

Öykü Karayel, “Bir Başkadır dizisindeki ‘Meryem’ karakterinin senin için kişisel bir tarafı var mı?” sorusunu ise şöyle yanıt verdi:

“O insan içimde var bir şekilde. Nereden olduğunu bilmiyorum ama çok bilindik ve tanıdık. Bu doğrultuda bu işin buna çok fazla alan tanıdığını söyleyebilirim. Bir yandan yadsınamaz bir senaryo da var. Oyunculuğa dair o kadar elverişli diyaloglar var ki es’lerine dur noktalarına kadar belirlenmiş halde.”

Çok fazla yetenekli oyuncu olduğunu düşünüyorum ancak hepimizin kendini gösterebileceği kadar iyi işin olduğunu düşünmüyorum

“Bu anlamda oyunculuk açısından kolaylık sağladığını söyleyebilirim. Zaten Berkun Oya ile çalışanlar bilir, diyalogları değiştirme ihtiyacı duymazsın çünkü oyuncunun ağzına cuk oturur laflar. Bu anlamda senaryo çok önemli bir şey. Çok fazla yetenekli oyuncu olduğunu düşünüyorum ancak hepimizin kendini gösterebileceği kadar iyi işin olduğunu düşünmüyorum. Bu anlamda bu işle birlikte kendi adıma şanslı olduğumu düşünüyorum.”