Oya Başar meme kanserine yakalandığı dönem hakkında konuştu: Levent Kırca o halimi görünce çok şaşırdı!

Gülşen Yüksel ve Müge Dağıstanlı’nın sunuculuğunu yaptığı TV8’de yayınlanan ‘2.Sayfa’ programının konuğu olan usta oyuncu Oya Başar, meme kanseri olduğu döneme ait bir hikayesini anlattı.

Tedavi edildiği hastanede yaşadıkları hakkında konuşurken zaman zaman duygusal anlar yaşayan 65 yaşındaki Başar, 19 yıllık eşi Levent Kırca ile ilgili şunları söyledi:

“Ameliyat olduğumda Levent hastaneye geldi, odaya girdi. O zaman saçlarım da yok, ameliyattan yeni çıkmışım. Artık suratım da ne vaziyette ise… Levent odaya girdi, sonra kapıyı kapatıp odadan dışarı çıktı! Demiş ki ‘Oya Başar’ın odasını arıyorum’. ‘Burası’ demişler. İçeri girdi, şaşkın gözlerle yanıma geldi. Elimi tuttu ‘iyi misin, iyi misin?’ dedi. ‘İyiyim’ cevabını verince odadan çıktı. Dayanamadı!”