40 yaşındaki aktör Eddie Redmayne, birçok ödülle doldurduğu 20 yıllık bir kariyere sahip. Fizikçi Stephen Hawking’i canlandırdığı Her Şeyin Teorisi filmindeki performansı sayesinde 2015’te Oscar kazandı. Sonraki yıl, Danimarkalı Kız filmi için üstlendiği öncü trans kadın Lili Elbe rolüyle bir diğer Oscar’a aday gösterildi.

Son olarak Netflix filmi The Good Nurse’te Amerikalı seri katil Charles Cullen rolünü üstlenen Eddie Redmayne, pek de harika filmler yaptığını düşünmediğini itiraf etti. The Times’ın Saturday Review’una verdiği röportajda amacın her zaman için harika bir film yapmak olduğunu, ancak bunu henüz pek de başaramadığını söyledi. The Good Shepherd’daki ilk büyük Hollywood rolünden bahsederken “Paranoyaktım, hayal kırıklığına uğradım ve çok yavan bir iş çıkardım” ifadesinde bulundu.

