“Her Şey Her Yerde Aynı Anda” (Everything Everywhere All at Once) filmi, Oscar zaferinin ardından birçok ödüle layık görüldü ve tüm zamanların en iyi filmleri arasına adını yazdırdı. Filmin başrol oyuncusu Michelle Yeoh ise Oscar’da En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanarak bu ödülü kazanan ilk Asya kökenli kadın oyuncu olmuştu.

60 yaşındaki oyuncu, 19 yıldır birlikte olduğu nişanlısı Jean Todt ile geçtiğimiz günlerde dünyaevine girdi. 77 yaşındaki Jean Todt ile 2004 yılında tanışan Yeoh, nikah töreninde giydiği gelinlik tasarımıyla gündeme geldi.

Schiaparelli markası tarafından tasarlanan gelinlik, alışık olduğumuz gelinliklerden çok farklı. Cenevre’de evlenen oyuncu, elbisenin detaylarını paylaşırken tasarımı “Mutluluğun Yüzü” olarak nitelendirdi. Markanın kreatif direktörü Daniel Roseberry’nin imzasını taşıyan elbisede bir insan yüzü tasvir ediliyor. Altın ve inci detaylarıyla yaratılan yüz, korsenin üzerine işlendi.