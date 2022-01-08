En iyi erkek oyuncu Oscar ödülünü kazanan siyahi oyuncu Sidney Poitier, 94 yaşında hayatını kaybetti

1927’de ABD’nin Miami kentinde doğan Sidney Poitier yaşadığı Bahamalar’da öldüğü duyuruldu.

“Lilies of the Field” filmindeki rolüyle, ilk defa bir siyahi olarak 1964’te en iyi erkek oyuncu Akademi Ödülü’nü kazanan Poitier, 1967’de Katharine Hepburn ve Spencer Tracy ile birlikte rol aldığı “Guess Who’s Coming to Dinner” isimli filmle asıl ününe kavuştu.

1997’de oyunculuktan emekli olan aktör, 2007 yılına kadar Japonya’da yerleşik olmayan Bahama Büyükelçisi olarak görev yaptı.

Siyahi oyuncu, “olağanüstü başarılı bir sanatçı ve insan” vasfıyla 2002’de Fahri Akademi Ödülü’ne layık görülmüş, 2009’da ise ABD Başkanı Obama tarafından ABD’nin en yüksek sivil onuru olan Başkanlık Özgürlük Madalyası ile taltif edilmişti.