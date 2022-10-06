İki Oscar Ödülü sahibi ABD’li oyuncu Hilary Swank, 2018 yılında Philip Schneider ile hayatını birleştirmişti. 48 yaşındaki ünlü oyuncu, katıldığı Good Morning America programında ilk kez annelik duygusunu tadacağını duyurdu. “Bu benim uzun zamandır istediğim bir şeydi. Anne olacağım. Ve sadece bir tane değil, iki tane. Buna inanamıyorum.” sözlerini kullanan Swank, ikiz bebek müjdesi verdi. Anne adayı ünlü oyuncu, bu güzel haberi sosyal medya hesabından da paylaştı. Annelik için çok heyecanlı olan Hilary Swank, içinde bulunduğu durumu “Tam bir mucize” olarak nitelendirdi.

Ünlü oyuncu, 1999 tarihli ‘Erkekler Ağlamaz‘ filmiyle ve ardından 2003 yılında ‘Milyonluk Bebek‘ ile iki kez En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ı kazanmıştı.

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