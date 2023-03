Oscar Ödülleri; her yıl adayları, kazananları ve tabii ki sansasyonel olaylarıyla en çok konuşulan ödül törenleri arasında yer alıyor. Tabi sadece bu kadarla da sınırlı kalmıyor. Her ödül töreninde olduğu gibi Oscar Ödülleri’nde de herkesin gözü kırmızı halı görünümlerinde oluyor. Bu görkemli gece sadece Oscar adayları için değil, geceye katılan ünlü isimler ve tasarımcılar için de en önemli gecelerin arasında yer alıyor. Audrey Hepburn’ün Givenchy elbisesinden, Angelina Jolie’nin derin yırtmaçlı Versace görünümüne kadar her yıl ünlü isimlerin kırmızı halı görünümleri unutulmaz anlara sahne oluyor.

Bu gece gerçekleşecek olan Oscar Ödülleri öncesi gelin birlikte Oscar tarihinin unutulmayan kırmızı halı görünümlerine birlikte bakalım.

Ezgi ER

