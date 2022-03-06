Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929’dan bu yana verilen ve bu yıl 94. kez sahiplerini bulacak olan Oscar Ödülleri’nin yıldızlarla dolu ilk sunucu listesi belirlendi. 27 Mart’ta düzenlenecek törenin yapımcıları Will Packer ve Shayla Cowan tarafından açıklanan listeye göre, Kevin Costner, Zoë Kravitz, Lady Gaga, Rosie Perez, Chris Rock ve Yuh-Jung Youn Oscar ödüllerini kazananları açıklamak ve ödüllerini takdim etmek üzere sahneye çıkacaklar.

Önümüzdeki haftalarda daha fazla sunucunun açıklanması bekleniyor. Üç yıl aranın ardından yeniden sunucuyla gerçekleştirilecek töreni, Amy Schumer, Regina Hall ve Wanda Sykes sunacak.