Akademi ya da bilinen adıyla Oscar Ödülleri, 1929’dan beri film endüstrisi alanında verilen ödüllerdir. Bu yıl 95.kez düzenlenecek olan tören, ülkemizde de TRT aracılığıyla izlenebilecek. Komedyen Jimmy Kimmel‘ın sunuculuğunu üstleneceği gecede, ödül alanlar kadar ödülleri verecek isimler de merak konusu oldu.

Bu yıl ödülleri takdim edecek isimler arasında; Emily Blunt, Glenn Close, Jennifer Connelly, Samuel L. Jackson, Dwayne Johnson, Michael B. Jordan, Melissa McCarthy, Janelle Monáe, Questlove, Zoe Saldaña, Antonio Banderas, Elizabeth Banks, Jessica Chastain, John Cho, Andrew Garfield, Hugh Grant, Danai Gurira, Salma Hayek Pinault, Nicole Kidman ve Florence Pugh yer alıyor.

İlginizi çekebilir: