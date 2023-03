1929 yılından beri sinemanın en iyilerinin ödüllendirildiği Oscar Ödülleri, dün akşam Los Angeles’ta gerçekleşen görkemli bir törenle 95.kez sahiplerini buldu. Geceye ödülleriyle damga vuran Everything Everywhere All At Once filminin oyuncularından Jamie Lee Curtis, en iyi yardımcı kadın ödülüne layık gösterildi. Jamie Lee Curtis’in isminin açıklandığı sırada aynı kategoride yarıştığı Angela Bassett‘ın yüzünün düşmesi ve alkışlamaması ise dikkat çekti. Angela Bassett’ın tavrı, sosyal medyada eleştirilerin odağı oldu.

