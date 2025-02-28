Bu yılki Oscar ödüllerinde 23 kategori yer aldı ve hiç şüphe yok ki Anora, geceyi damgasını vuran film oldu. En İyi Film ödülünün yanı sıra, En İyi Yönetmen, Başrol Kadın Oyuncu, Orijinal Senaryo ve Film Kurgusu ödüllerini de kazanan Anora, büyük bir başarıya imza attı.

Anora’nın hemen arkasında yer alan The Brutalist, En İyi Başrol Erkek Oyuncusu, En İyi Görüntü Yönetmeni ve En İyi Özgün Müzik ödülleriyle geceyi taçlandırdı. Öne çıkan diğer ödül kazanan yapımlar arasında Emilia Pérez, Wicked ve Dune: Kısım İki de çok sayıda ödül kazandı.

Gecenin dikkat çeken diğer anları arasında Cynthia Erivo ve Ariana Grande‘nin Wicked filminden sergilediği muazzam açılış performansı, Zoe Saldaña‘nın Emilia Pérez ile Yardımcı Rolde Kadın Oyuncu ödülünü kazanması, ve Akademi’nin tarihine geçen isimler de yer aldı. Zoe Saldaña, Emilia Pérez adına ödül alarak, Dominik kökenli Amerikalı ilk Oscar kazanan isim oldu. Ayrıca Paul Tazewell, En İyi Kostüm Tasarımı dalında kazandığı ödül ile Oscar tarihinin ilk Siyah kostüm tasarımcısı olma başarısını gösterdi.

Oscar 2025’in unutulmaz anları, sinema dünyasında büyük yankı uyandırdı ve 2024 yılının en büyük yapımlarına yeni zaferler kazandırdı.

2025 Oscar Ödülleri kazananları

En iyi film

Anora – KAZANAN

The Brutalist

A Complete Unknown

Conclave

Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki

Emilia Pérez

I’m Still Here

Nickel Boys

The Substance

Wicked

En iyi yönetmen

Sean Baker (Anora) – KAZANAN

Brady Corbet (The Brutalist)

James Mangold (A Complete Unknown)

Jacques Audiard (Emilia Pérez)

Coralie Fargeat (The Substance)

Başrol oyuncusu – Erkek

Adrien Brody (The Brutalist) – Kazanan

Timothée Chalamet (A Complete Unknown)

Colman Domingo (Sing Sing)

Ralph Fiennes (Conclave)

Sebastian Stan (The Apprentice)

Başrol oyuncusu – Kadın

Cynthia Erivo (Wicked)

Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez)

Mikey Madison (Anora) – Kazanan

Demi Moore (The Substance)

Fernanda Torres (I’m Still Here)

Yardımcı Rol – Erkek

Yura Borisov (Anora)

Kieran Culkin (A Real Pain) – Kazanan

Edward Norton (A Complete Unknown

Emilia Pérez

Wicked

The Wild Robot

Yardımcı Rol – Kadın

Monica Barbaro (A Complete Unknown)

Ariana Grande (Wicked)

Felicity Jones (The Brutalist)

Isabella Rossellini (Conclave)

Zoe Saldaña (Emilia Pérez) – KAZANAN

Senaryo (Uyarlama senaryo)

A Complete Unknown

Conclave – KAZANAN

Emilia Pérez

Nickel Boys

Sing Sing

Senaryo (Orijinal senaryo)

Anora – KAZANAN

The Brutalist

A Real Pain

September 5

The Substance

Sinematografi

The Brutalist – KAZANAN

Dune: Çöl Gezegeni Kısım İki

Emilia Pérez

Maria

Nosferatu

Animasyon filmi

Flow – KAZANAN

Inside Out 2

Memoir Of A Snail

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

The Wild Robot

Müzik (Orijinal beste)

The Brutalist – KAZANAN

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

The Wild Robot

Music (Original şarkı)

El Mal (Emilia Pérez) – KAZANAN

The Journey (The Six Triple Eight)

Like A Bird (Sing Sing)

Mi Camino (Emilia Pérez)

Never Too Late (Elton John: Never Too Late)

Prodüksiyon tasarımı

The Brutalist

Conclave

Dune: Çöl Gezegeni Kısım İki

Nosferatu

Wicked – KAZANAN

Film kurgusu

Anora – KAZANAN

The Brutalist

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

Belgesel filmi

Black Box Diaries

No Other Land – KAZANAN

Porcelain War

Soundtrack To A Coup D’Etat

Sugarcane

Belgesel kısa filmi

Death By Numbers

I Am Ready, Warden

Incident

Instruments Of A Beating Heart

The Only Girl In The Orchestra – KAZANAN

Uluslararası film

I’m Still Here (Brezilya) – KAZANAN

The Girl With The Needle (Danimarka)

Emilia Pérez (Fransa)

The Seed Of The Sacred Fig (Almanya)

Flow (Litvanya)

Makyaj ve Saç tasarımı

A Different Man

Emilia Pérez

Nosferatu

The Substance – KAZANAN

Wicked

Görsel Efekt

Alien: Romulus

Better Man

Dune: Çöl Gezegeni Kısım İki – KAZANAN

Kingdom Of The Planet Of The Apes

Wicked

Kostüm tasarımı

A Complete Unknown

Conclave

Gladiator II

Nosferatu

Wicked – KAZANAN

Kısa animasyon filmi

Beautiful Men

In The Shadow Of The Cypress – KAZANAN

Magic Candies

Wander To Wonder

Yuck!

Canlı çekim kısa film

A Lien

Anuja

I’m Not A Robot – KAZANAN

The Last Ranger

The Man Who Could Not Remain Silent

Ses tasarımı