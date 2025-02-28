Bu yılki Oscar ödüllerinde 23 kategori yer aldı ve hiç şüphe yok ki Anora, geceyi damgasını vuran film oldu. En İyi Film ödülünün yanı sıra, En İyi Yönetmen, Başrol Kadın Oyuncu, Orijinal Senaryo ve Film Kurgusu ödüllerini de kazanan Anora, büyük bir başarıya imza attı.
Anora’nın hemen arkasında yer alan The Brutalist, En İyi Başrol Erkek Oyuncusu, En İyi Görüntü Yönetmeni ve En İyi Özgün Müzik ödülleriyle geceyi taçlandırdı. Öne çıkan diğer ödül kazanan yapımlar arasında Emilia Pérez, Wicked ve Dune: Kısım İki de çok sayıda ödül kazandı.
Gecenin dikkat çeken diğer anları arasında Cynthia Erivo ve Ariana Grande‘nin Wicked filminden sergilediği muazzam açılış performansı, Zoe Saldaña‘nın Emilia Pérez ile Yardımcı Rolde Kadın Oyuncu ödülünü kazanması, ve Akademi’nin tarihine geçen isimler de yer aldı. Zoe Saldaña, Emilia Pérez adına ödül alarak, Dominik kökenli Amerikalı ilk Oscar kazanan isim oldu. Ayrıca Paul Tazewell, En İyi Kostüm Tasarımı dalında kazandığı ödül ile Oscar tarihinin ilk Siyah kostüm tasarımcısı olma başarısını gösterdi.
Oscar 2025’in unutulmaz anları, sinema dünyasında büyük yankı uyandırdı ve 2024 yılının en büyük yapımlarına yeni zaferler kazandırdı.
2025 Oscar Ödülleri kazananları
En iyi film
- Anora – KAZANAN
- The Brutalist
- A Complete Unknown
- Conclave
- Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki
- Emilia Pérez
- I’m Still Here
- Nickel Boys
- The Substance
- Wicked
En iyi yönetmen
- Sean Baker (Anora) – KAZANAN
- Brady Corbet (The Brutalist)
- James Mangold (A Complete Unknown)
- Jacques Audiard (Emilia Pérez)
- Coralie Fargeat (The Substance)
Başrol oyuncusu – Erkek
- Adrien Brody (The Brutalist) – Kazanan
- Timothée Chalamet (A Complete Unknown)
- Colman Domingo (Sing Sing)
- Ralph Fiennes (Conclave)
- Sebastian Stan (The Apprentice)
Başrol oyuncusu – Kadın
- Cynthia Erivo (Wicked)
- Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez)
- Mikey Madison (Anora) – Kazanan
- Demi Moore (The Substance)
- Fernanda Torres (I’m Still Here)
Yardımcı Rol – Erkek
- Yura Borisov (Anora)
- Kieran Culkin (A Real Pain) – Kazanan
- Edward Norton (A Complete Unknown
- Emilia Pérez
- Wicked
- The Wild Robot
Yardımcı Rol – Kadın
- Monica Barbaro (A Complete Unknown)
- Ariana Grande (Wicked)
- Felicity Jones (The Brutalist)
- Isabella Rossellini (Conclave)
- Zoe Saldaña (Emilia Pérez) – KAZANAN
Senaryo (Uyarlama senaryo)
- A Complete Unknown
- Conclave – KAZANAN
- Emilia Pérez
- Nickel Boys
- Sing Sing
Senaryo (Orijinal senaryo)
- Anora – KAZANAN
- The Brutalist
- A Real Pain
- September 5
- The Substance
Sinematografi
- The Brutalist – KAZANAN
- Dune: Çöl Gezegeni Kısım İki
- Emilia Pérez
- Maria
- Nosferatu
Animasyon filmi
- Flow – KAZANAN
- Inside Out 2
- Memoir Of A Snail
- Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl
- The Wild Robot
Müzik (Orijinal beste)
- The Brutalist – KAZANAN
- Conclave
- Emilia Pérez
- Wicked
- The Wild Robot
Music (Original şarkı)
- El Mal (Emilia Pérez) – KAZANAN
- The Journey (The Six Triple Eight)
- Like A Bird (Sing Sing)
- Mi Camino (Emilia Pérez)
- Never Too Late (Elton John: Never Too Late)
Prodüksiyon tasarımı
- The Brutalist
- Conclave
- Dune: Çöl Gezegeni Kısım İki
- Nosferatu
- Wicked – KAZANAN
Film kurgusu
- Anora – KAZANAN
- The Brutalist
- Conclave
- Emilia Pérez
- Wicked
Belgesel filmi
- Black Box Diaries
- No Other Land – KAZANAN
- Porcelain War
- Soundtrack To A Coup D’Etat
- Sugarcane
Belgesel kısa filmi
- Death By Numbers
- I Am Ready, Warden
- Incident
- Instruments Of A Beating Heart
- The Only Girl In The Orchestra – KAZANAN
Uluslararası film
- I’m Still Here (Brezilya) – KAZANAN
- The Girl With The Needle (Danimarka)
- Emilia Pérez (Fransa)
- The Seed Of The Sacred Fig (Almanya)
- Flow (Litvanya)
Makyaj ve Saç tasarımı
- A Different Man
- Emilia Pérez
- Nosferatu
- The Substance – KAZANAN
- Wicked
Görsel Efekt
- Alien: Romulus
- Better Man
- Dune: Çöl Gezegeni Kısım İki – KAZANAN
- Kingdom Of The Planet Of The Apes
- Wicked
Kostüm tasarımı
- A Complete Unknown
- Conclave
- Gladiator II
- Nosferatu
- Wicked – KAZANAN
Kısa animasyon filmi
- Beautiful Men
- In The Shadow Of The Cypress – KAZANAN
- Magic Candies
- Wander To Wonder
- Yuck!
Canlı çekim kısa film
- A Lien
- Anuja
- I’m Not A Robot – KAZANAN
- The Last Ranger
- The Man Who Could Not Remain Silent
Ses tasarımı
- A Complete Unknown
- Dune: Çöl Gezegeni Kısım İki – KAZANAN
- Emilia Pérez
- Wicked
- The Wild Robot