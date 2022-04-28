Amerikan Sinema Editörleri’nden (American Cinema Editors-ACE) Oscar 2023 için Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi’ne çağrı geldi… Film editörlerinden oluşan ve profesyonel başarıların onaylandığı, onursal topluluk Amerikan Sinema Editörleri, bu yıl 94’üncüsü düzenlenen Oscar Ödülleri’nde sekiz ödül kategorisinin canlı yayından çıkarılma kararının gözden geçirilmesi için çağrı yaptı.

Ödül törenindeki bu kararın değiştirilmesi ve kapsayıcılık sağlaması amacıyla bir araya gelen topluluk, yapımcı ve yönetmen Francis Ford Coppola’nın “Sinemanın özü kurgudur” sözüyle başlayan bir video bildirisi yayınladı.

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, Oscar törenlerinde her geçen yıl azalan reytingleri yeniden ayağa kaldırmak ve seyircinin ilgisini çekmek amacıyla, törene yeni bir uygulama getirerek, sekiz ödül kategorisinin canlı yayından önce verilmesine karar vermişti.